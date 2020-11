Napoli: Erri De Luca, continuerà a essere un posto leggendario, moderatamente ottimista sul futuro della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'autore di "Non ora, non qui" e "Monte di Dio" cambia anche la narrativa per raccontare questo mondo diverso: "è una narrativa che parte dalle trasformazioni, da come ci stiamo adeguando a questa novità. Siamo all'inizio di un esperimento. Di una vita nuova. E ci stiamo già adeguando, il comportamento degli italiani è stato esemplare. Chi l'avrebbe mai detto che avremmo obbedito alle regole? L'Italia è un terreno sperimentale". Dal Paese a Napoli Erri De Luca ribadisce il messaggio d'amore per la sua città: "Napoli ha un'antica capacità di adattamento sia per le sue condizioni morfologiche con il vulcano che per la sua storia di invasioni e presenze che le hanno imposto di adeguarsi. Il dialetto ha assorbito lingue straniere, ad esempio. L'Italia è un centro sperimentale, Napoli è ancor più di un esperimento e continuerà ad essere un posto leggendario e insostituibile nella conoscenza del nostro Paese. Sono moderatamente ottimista per il futuro di Napoli". Infine l'anticipazione sulla prossima pubblicazione: "ho in cantiere nuovo libro su relazioni estreme tra genitori e figli". (Ren)