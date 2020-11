Roma 2021: Calenda, su mio passo indietro mi regolerò nel modo più utile per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a un eventuale passo indietro sulla candidatura a sindaco di Carlo Calenda, il leader di Azione dice: "Mi regolerò sempre nel modo più utile per Roma, sono disposto a discutere di tutto, anche della mia candidatura, ma avendo chiarezza". Lo ha detto intervenuto a Rai New24. "Vogliono appoggiare Raggi Vogliono sostituirla per appoggiare un altro M5s? Vogliono Zingaretti sindaco? Vogliono spostare le elezioni a ottobre per far candidare Sassoli? Lo dicessero. Io li capisco se mi dicono 'non ti possiamo appoggiare perche' sei uscito dal Pd': io non ho fatto lo stesso ragionamento in Emilia Romagna, ho appoggiato Bonaccini perche' pensavo e penso che fosse il miglior candidato per fare il governatore, ma loro sono legittimati a fare altro. Pero' lo devono dire".(Rer)