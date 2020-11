Imprese: Ingv inaugura il suo Portale dei dati aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patrimonio dal valore inestimabile costituito dalle misurazioni, dai dati delle ricerche e delle relative elaborazioni, frutto del costante lavoro dei ricercatori, tecnologi e tecnici dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) diventa oggi facilmente accessibile e a disposizione di tutta la comunità scientifica e al pubblico. Stando al relativo comunicato stampa, la ricchezza dei contenuti del portale lo rende uno strumento utile sia per il mondo scientifico che per tutta la comunità civile: l'apertura del portale dei dati aperti è frutto di un lungo percorso iniziato nel 2015, ed è lo strumento chiave attraverso il quale l’Istituto promuoverà la condivisione del suo patrimonio conoscitivo. Il portale, prosegue la nota, è il principale strumento promosso dalla politica dei dati istituzionale, i cui principi furono formalizzati nel febbraio 2016 anche grazie all'apporto dell'esperienza maturata nell'ambito di Epos (European plate observing system), infrastruttura di ricerca europea (Eric, European research infrastructure consortium) coordinata dall'Ingv. La realizzazione del portale, spiega la nota, nasce sui due cardini della politica dei dati: l'istituzione del “Registro dati”, uno strumento operativo per la catalogazione sistematica dei dati generati dalle molteplici ed articolate attività di ricerca e dalle reti di monitoraggio; la costituzione dell'Ufficio gestione dati a novembre 2018, coordinato da Mario Locati della sezione di Milano dell'Ingv, col compito di realizzare e gestire il Registro dati, la sua pubblicazione in un portale web e, successivamente, di avvalersi dello stesso per supportare le altre attività di gestione e pianificazione dell'istituto. (segue) (Com)