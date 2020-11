Imprese: Ingv inaugura il suo Portale dei dati aperti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Registro dati, prosegue la nota, contiene informazioni come la copertura temporale e spaziale, la data di pubblicazione, la versione, il tipo di licenza per la sua fruizione e tutte le altre informazioni collegate ad esso: informazioni consultabili e scaricabili nei formati standard più diffusi nella comunità scientifica internazionale. A tutela della qualità generale e degli utilizzatori finali, tutte le informazioni pubblicate seguono una validazione tecnico-scientifica. La ricerca di dati può partire anche dal nome degli autori: una scelta progettuale che limita la "spersonalizzazione" dei dati, ovvero la rimozione del collegamento tra i risultati ottenuti dagli studi e le persone che li hanno condotte, riconoscendo ai ricercatori il loro fondamentale contributo. Ogni elemento presente nel portale è associato a un identificativo univoco: l’importanza di questi identificativi è strettamente legata alla riproducibilità dei risultati ottenuti, che costituisce la base stessa del metodo scientifico. Inoltre, per rendere ancora più fruibili i contenuti del portale, è anche possibile una consultazione automatizzata tramite l'uso di Api (Application programming interface), ovvero strumenti standardizzati che permettono a software esterni di inviare richieste e ricevere risposte codificate. Con il portale, conclude la nota, si vuole inaugurare lo strumento informativo per la fruizione dei dati dell'Ingv: un tassello finale di un processo lungo e articolato e, al contempo, il primo passo verso una maggiore e più efficiente condivisione con tutti dei risultati della Ricerca del nostro Istituto. (Com)