Roma: Calenda, città complicata ma non è sfida impossibile, nessuno si sporca le mani

- "Roma è complicata, difficile e rischiosa, quindi nessun leader di partito dice 'il sindaco lo faccio io'. Tutti scappano da quella che è la sfida più difficile d'Italia, ma non è una sfida impossibile: Roma non è ingovernabile, Roma non è stata governata con serietà ma è governabile. Tutti parlano ma nessuno si sporca le mani". Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma Carlo Calenda intervenuto a Rai News 24.(Rer)