Legge Bilancio: Morelli (Lega), disponibili al dialogo con maggioranza su editoria

- Alessandro Morelli, deputato e responsabile editoria della Lega, in un nota, afferma: "la Lega sostiene le istanze della Fieg e sarà in prima linea per ascoltare il grido d'allarme di un'intera categoria, fortemente penalizzata da una politica che fino ad ora ha dimenticato le piccole realtà. In Parlamento saremo accanto agli editori, che chiedono aiuti concreti nella Legge di bilancio. Rinnoviamo ancora la nostra proposta di integrazione del Fondo per il pluralismo e proponiamo da subito un tavolo con la maggioranza affinché sia possibile sostenere concretamente la filiera. La morte di una voce del giornalismo è la fine della democrazia".(com)