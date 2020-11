Polonia: ex vicepremier Hausner, veto a bilancio Ue non ha senso economico, né sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha bisogno di un programma per ricostruire la sua economia e il veto al bilancio Ue va nella direzione sbagliata. Ne è convinto l'ex vicepremier polacco Jerzy Hausner, intervistato dall'emittente televisiva "Tvn24". "Abbiamo bisogno tra le altre cose di un cambiamento strutturale dell'economia polacca", ha spiegato. Tale cambiamento va ovviamente finanziato e per questo "servono fondi europei, inclusi quelli che dipendono dal fondo per la ripresa". Porre il veto al bilancio Ue impedisce ad Hausner di capire "quale politica economica vogliamo perseguire. Non ne vedo il senso economico". "Se non ha alcun senso anche per quanto riguarda le relazioni internazionali, sorge il sospetto che l'unico senso vada cercato nella sfera della politica di partito", ha continuato. Hausner, che è stato membro dei governi guidati da Leszek Miller e Marek Belka ed ha fatto parte del Consiglio di politica monetaria della Banca nazionale polacca, ritiene che le azioni del governo contraddicano le sue dichiarazioni programmatiche sul "rafforzamento della posizione della Polonia nell'arena internazionale". "Continuiamo a persistere nelle nostre debolezze e al contempo le aggraviamo. E' già diventata una patologia. Quello che era una debolezza è diventata una patologia", ha dichiarato. (segue) (Vap)