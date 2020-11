Polonia: ex vicepremier Hausner, veto a bilancio Ue non ha senso economico, né sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul futuro delle finanze pubbliche, Hausner ha detto che la situazione corrente sembra buona, ma "ricordiamo che è previsto un grosso calo del Pil quest'anno". "Lo Stato ha immesso enormi risorse per consentire all'economia di sopravvivere, un'economia che è da un lato "congelata" da un punto di vista amministrativo, mentre dall'altro è indubbio che sia difficile fare impresa in queste condizioni, con le restrizioni ai movimenti e il calo dei consumi di molti beni", ha affermato l'ex vicepremier. "Siamo stati in grado di preservare la sostanza dell'economia", ma, si chiede Hausner, "che faremo con il debito pubblico?". Hausner si è detto d'accordo con il vicepremier Gowin sul fatto che servirà una generazione per uscire dal debito accumulato, sorge quindi spontanea la domanda su cosa voglia fare il governo per non peggiorare la situazione e per Hausner "questo programma non si vede". (Vap)