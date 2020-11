Governo: Delrio, non si chiuda, è il momento di collaborare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto agli equilibri nella maggioranza, Delrio ha spiegato: "Bisogna abbandonare partigianerie e dare tutti il proprio contributo. È il momento per la maggioranza di non sentirsi autosufficiente e questo significa ascoltare tutti con più attenzione, vuol dire fare uno scatto in più di ascolto verso le esigenze e le sensibilità dell'opposizione. Il dialogo in Parlamento è molto più efficace di quello che sembra. Un atteggiamento di maggiore responsabilità sta maturando. L'invito è rivolto a tutti compresa Giorgia Meloni. Dobbiamo guardare alla sostanza perché in gioco c'è il bene del nostro paese". Infine sul Mes ha aggiunto: "Spero ci metteremo d'accordo sul Mes, abbiamo un piano sanitario da realizzare e bisogna capire come farlo. Capisco che ci sia il congresso dei 5 stelle e che qualcuno abbia bisogno di visibilità. Sassoli ha detto che il Mes va modificato ma è assurdo lasciare dei soldi là inutilizzati che potrebbero servire per potenziare la nostra sanità. Il Mes sanitario è una nuova forma di finanziamento senza condizionalità. Adesso è il momento di scegliere quello che è meglio per potenziare la sanità pubblica nel nostro paese". (Rin)