Roma 2021: Calenda, del Pd non so niente, io sto facendo lavoro di candidato

- "Dal Pd non so niente, probabilmente il centrodestra avrà un candidato in campo e Raggi va in giro per Roma a inaugurare ogni tombino". Lo ha detto il leader di Azione e candidato a sindaco di Roma Capitale Carlo Calenda intervenuto a Rai News 24. "Io sto facendo il lavoro che deve fare un candidato: vado Municipio per Municipio a parlare con le associazioni di quartiere, ho raggruppato dei team molto significativi sui problemi trasversali, dai rifiuti ai trasporti e sarò in grado a gennaio di presentare un piano dettagliato con fonti di finanziamento e tempi di realizzazione immediati, a 5 e a 10 anni per avere un orizzonte strategico, come deve avere una Capitale", ha aggiunto Calenda. "Il Pd a un certo punto deciderà, sono un po' fatti loro: io sono un altro partito, ho proposto la mia candidatura dopo che nessuno di quelli evocati dal Pd si era candidato". (Rer)