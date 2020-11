Georgia: partiti di opposizione su visita Pompeo, Usa sostengano processo democratizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti di opposizione in Georgia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sulla visita del segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Come si legge nella nota, ripresa dall'agenzia di stampa "Interpressnews", la visita di Pompeo "invia un chiaro messaggio che gli Stati Uniti restano nella regione e sono al fianco dei loro partner". Allo stesso modo, si sottolinea come la situazione politica in Georgia richieda "una nuova fase di democratizzazione", minacciata dalla presa del potere da parte di Bidzina Ivanishvili e dal crollo delle istituzioni democratiche". "Il segretario di Stato Pompeo è arrivato in Georgia in un momento in cui sono emerse minacce significative e nuove opportunità per il nostro paese, la regione e l'intera area euro-atlantica. La Russia di Putin e altri regimi totalitari rappresentano una minaccia significativa per la pace nel regione e la sicurezza di un mondo libero. La visita del segretario di Stato invia un chiaro messaggio che gli Usa restano nella regione e sostengono i loro partner, proteggono la sovranità e la libertà dei loro amici", si legge nella nota. (segue) (Rum)