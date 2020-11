Georgia: partiti di opposizione su visita Pompeo, Usa sostengano processo democratizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dimostrazione dell'attenzione alle dinamiche di sicurezza "è necessaria per una svolta politica, che porterà la cooperazione bilaterale Usa-Georgia a un nuovo livello, come il dispiegamento di infrastrutture militari statunitensi in Georgia e il progresso in termini di adesione alla Nato. La Russia di Putin sta combattendo contro la sovranità dei paesi liberi attraverso l'erosione dei sistemi democratici in questi paesi, motivo per cui ciò che Ivanishvili sta facendo in Georgia è motivo di particolare preoccupazione. Elezioni truccate, magistratura politicizzata, prigionieri politici, persecuzione degli oppositori, ostacolo agli investimenti occidentali e rifiuto di costruire il porto internazionale di Anaklia: questi sono i segni della battuta d'arresto democratica della Georgia", si legge nel comunicato dei partiti di opposizione. (segue) (Rum)