Georgia: partiti di opposizione su visita Pompeo, Usa sostengano processo democratizzazione (3)

- "Gli Stati Uniti e la Georgia hanno una forte relazione costruita sul nostro impegno comune per la libertà e l'indipendenza. Ci impegniamo ad aiutare la Georgia ad approfondire i suoi legami euro-atlantici e rafforzare le sue istituzioni democratiche", ha scritto Pompeo su Twitter. Il segretario di Stato è stato ricevuto questa mattina dalla presidente georgiana Salome Zurabishvili. "La nostra regione e il mondo hanno bisogno di una regione del Caucaso pacifica, stabile e democratica", ha detto Zurabishvili durante un incontro. La presidente ha rilevato che l'arrivo del segretario di Stato Usa nel Paese conferma ancora una volta l'importanza della Georgia, del Caucaso e del Mar Nero per gli Stati Uniti. "Questa importanza è aumentata sullo sfondo della nuova situazione nella regione. La pace è un'alternativa e lo sviluppo economico e politico della regione è nel nostro comune interesse. La Georgia è ancora un partner meritevole e un sostegno affidabile per gli Stati Uniti nella regione per proteggere questo interesse", ha detto Zurabishvili. (segue) (Rum)