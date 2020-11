Georgia: partiti di opposizione su visita Pompeo, Usa sostengano processo democratizzazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La presidente ha ringraziato Pompeo per il suo forte sostegno alla sovranità e integrità territoriale della Georgia e ha osservato che non vi è un'alternativa al raggiungimento della liberazione pacifica dei territori occupati (l'Abkazia e l'Ossezia del Sud), un processo che richiede negoziati efficaci, il rafforzamento del formato negoziale di Ginevra e l'uso di tutti gli altri formati possibili. La presidente ha osservato che l'amicizia tra i due Paesi, che prosegue da tre decenni, "non è mai stata messa in discussione perché si basa su valori comuni: democrazia, Stato di diritto e, soprattutto, libertà". Durante l'incontro con Pompeo, la presidente ha espresso l'auspicio che la cooperazione esistente tra Georgia e Stati Uniti possa passare a un nuovo livello e avviare negoziati sul libero scambio. "Le nostre relazioni saranno rafforzate approfondendo il partenariato strategico, la cooperazione sulle questioni di sicurezza del Mar Nero e il sostegno degli Stati Uniti alla Georgia nel suo percorso verso l'integrazione euro-atlantica. Sono questioni che hanno un forte sostegno nelle società georgiane e statunitensi e nello spettro politico", ha detto Zurabishvili.