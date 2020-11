Georgia: partiti di opposizione su visita Pompeo, Usa sostengano processo democratizzazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro con la presidente, Pompeo ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti a sostegno della sovranità e l'integrità territoriale della Georgia, come si legge nelle informazioni diffuse dall'ambasciata degli Stati Uniti a Tbilisi. “Il segretario Pompeo ha avuto il piacere di incontrare la presidente Zurabishvili nello storico Palazzo Orbelliani, che un tempo ospitava l'ambasciata degli Stati Uniti. Durante l'incontro, il segretario ha ribadito l'impegno degli Usa a favore della sovranità e l'integrità territoriale della Georgia e ha elogiato il Paese per i suoi significativi contributi alla lotta contro il terrorismo globale", si legge nella nota. Il segretario di Stato ora sta incontrando il primo ministro georgiano Giorgi Gakharia e il ministro degli Esteri Davit Zalkaliani presso la sede dell'amministrazione governativa. Prima dell’incontro Gakharia ha twittato un messaggio per accogliere Pompeo. “Attendo con impazienza di discutere il partenariato strategico Usa-Georgia e la nostra agenda euro-atlantica con il Segretario Pompeo. La sua visita è l'ennesima dimostrazione della forza delle nostre relazioni bilaterali”, ha twittato il premier. (Rum)