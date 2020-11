Lombardia: Fontana, 167 milioni per esclusi da ristori recuperati con risparmi di ogni tipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 167 milioni che la giunta lombarda ha stanziato ieri per imprese e lavoratori che non riceveranno i ristori previsti dal governo, “in assoluto non sono molti”, ha ammesso il presidente Attilio Fontana a "Mattino Cinque", ricordando però che si “deve partire dal presupposto che i bilanci pubblici sono molto vincolati: se da un lato noi abbiamo la possibilità di indebitarci nella parte legata agli investimenti, e infatti in questo campo fin da giugno scorso abbiamo messo in campo 3 miliardi e mezzo di investimenti pubblici; nella parte corrente abbiamo dei vincoli che derivano dalla Costituzione, per cui non possiamo assolutamente fare neanche un euro di debito”. “Questa - ha proseguito parlando dei 167 milioni - è la cifra che siamo riusciti a recuperare facendo risparmi di ogni genere e mettendo a disposizione delle categorie che non hanno avuto nessun ristoro dalle misure nazionali, ma che sono state colpite dalle chiusure e dal fatto che non possono svolgere in maniera completa e regolare il loro lavoro”. “Abbiamo pensato che fosse giusto dare subito un segnale, sia da un punto di vista economico, sia di presenza dell’istituzione”, ha concluso Fontana. (Rem)