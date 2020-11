Covid: Boccia, riaprire tutto non è contemplato ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando si potrà riaprire tutto? Il tutto non è contemplato: tutto ci porterebbe al 1 gennaio 2020 e lì non ci possiamo andare fino a quando non abbiamo la certezza che ne siamo fuori, ma dobbiamo avere anche la certezza che quando ci sarà il vaccino ci sarà un periodo in cui bisognerà tenere in sicurezza tante persone, il giorno 'X' con il vaccino e l'immunizzazione di tutti sarà una sorta di facing out da questa condizione e lo faremo con il massimo rigore". Queste le parole del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, in audizione in commissione parlamentare per le questioni regionali sui rapporti tra lo Stato e le regioni in relazione alle recenti evoluzioni dell'emergenza coronavirus. (Rin)