Ricerca: Politecnico Milano pubblica su Chem prima sintesi in fase solida di nodo Borromeo supramolecolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In uno studio appena pubblicato sulla rivista Chem un team internazionale capitanato dai professori Pierangelo Metrangolo, Giuseppe Resnati e Giancarlo Terraneo del Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria chimica "Giulio Natta" del Politecnico di Milano ha realizzato per la prima volta la meccanosintesi di un reticolo cristallino molecolare a topologia Borromea. I risultati ottenuti dal gruppo del Politecnico di Milano - spiega una nota dell'ateneo - hanno dimostrato che la meccanochimica può essere anche applicata all'autoassemblaggio (self-assembly) di strutture supramolecolari multi-componente complesse quali quelle degli anelli Borromei molecolari, dimostrandone inoltre il meccanismo dettagliato di formazione. Si aprono quindi nuove prospettive nella progettazione di processi chimici complessi come la meccanosintesi dei diamanti, dei materiali assorbenti per lo stoccaggio di idrogeno da utilizzare nelle automobili del futuro, dei compositi ultraleggeri per l'aeronautica e lo sviluppo di nuovi farmaci. La meccanochimica - ricorda la nota del Politecnico di Milano - studia l'applicazione di energia meccanica a una reazione chimica effettuata in fase solida, per influenzarne velocità e decorso. Le sue origini possono essere addirittura fatte risalire all'età della pietra, dove l'uso di mortaio e pestello per la preparazione del cibo o dei coloranti rappresentava, di fatto, un processo caratterizzato da trasformazioni chimiche indotte da forze meccaniche. (segue) (com)