Ricerca: Politecnico Milano pubblica su Chem prima sintesi in fase solida di nodo Borromeo supramolecolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I processi meccanochimici sono particolarmente sostenibili dal punto di vista ambientale in quanto non fanno uso di solventi tossici o infiammabili, avvenendo completamente in fase solida. Per questo motivo, il loro utilizzo si sta ampiamente diffondendo in numerosi settori industriali della chimica verde tra cui la farmaceutica, la chimica dei polimeri e dei compositi. Nonostante questo, i meccanismi con cui l'energia meccanica contribuisca alla rottura e alla formazione di nuovi legami chimici non sono ancora compresi appieno, così come la generale applicabilità della meccanochimica a tutti i processi chimici, anche quelli più complessi. Per nodo borromeo - sottolinea l'ateneo - si intende un nodo formato da tre anelli in cui due sono paralleli tra loro ed è solo il terzo che li interpenetra tenendoli tutti e tre assieme. È sufficiente tagliare uno qualunque dei tre che il vincolo che li unisce si scioglie. L'etimologia del nome risale a Federico Borromeo, cardinale e arcivescovo di Milano che lo scelse come suo emblema, simbolo della dinastia borromea, in cui i tre anelli rappresentavano la trinità cristiana. (com)