Giustizia: in Gazzetta bando per 400 posti da direttore per uffici giudiziari

- È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il primo dei tre concorsi straordinari previsti dal cd. decreto Rilancio per il ministero della Giustizia (art. 252 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), finalizzato al reclutamento negli Uffici giudiziari di 400 unità per il profilo di Direttore. Gli altri due concorsi saranno indetti a breve e consentiranno di rafforzare ulteriormente il sistema-Giustizia attraverso la selezione di 2700 cancellieri esperti e 150 funzionari nei distretti di Corte d’Appello dell’Italia Settentrionale. Quella del direttore è una figura professionale fondamentale: è la più elevata tra tutto il personale amministrativo non dirigenziale e svolge mansioni di coordinamento, direzione e controllo di unità e gruppi di lavoro. (segue) (com)