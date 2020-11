Giustizia: in Gazzetta bando per 400 posti da direttore per uffici giudiziari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando di concorso, predisposto di concerto con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede modalità semplificate (valutazione dei titoli e prova orale), così da consentire un celere espletamento delle procedure nell’attuale fase di emergenza sanitaria. Per evitare il verificarsi di assembramenti, inevitabili in occasione delle prove scritte, sarà infatti possibile partecipare al concorso soltanto in presenza di una adeguata esperienza pregressa (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE304931&previsiousPage=mg_1_6). La valutazione dei titoli porterà alla formazione di graduatorie preliminari su base distrettuale, cui seguirà la convocazione per la prova orale, che sarà svolta, a partire da gennaio 2021, direttamente sul territorio. Le prove orali potranno svolgersi in presenza, qualora la situazione epidemiologica lo permetta, oppure, in caso contrario, mediante l’adozione di soluzioni tecniche in grado di assicurare la pubblicità della prova, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità (ai sensi dell’art. 248, c. 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34). Non si fermano poi le procedure per l’assunzione a tempo determinato delle 1.000 unità nel profilo di operatore giudiziario, le cui graduatorie, in vista delle prove orali, sono in via di definizione. (com)