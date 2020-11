Siria: Israele ammette di aver attaccato la Forza Quds

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un portavoce dell'esercito israeliano, Avichai Adraee, ha confermato che le Forze di difesa israeliane hanno condotto attacchi aerei in Siria. I raid hanno preso di mira siti appartenenti alla Forza iraniana Quds - unità di élite dei pasdaran - e alle forze del governo siriano, inclusi magazzini, centri di comando e complessi militari, oltre a batterie di missili terra-aria. Adraee ha inoltre spiegato che questi attacchi sono avvenuti in risposta al piazzamento di ordigni sulle Alture del Golan da parte di una cellula che ha agito sotto la direzione iraniana. L'agenzia siriana "Sana" aveva precedentemente riferito che le difese aeree si erano attivate per respingere un attacco aereo nei cieli di Damasco, aggiungendo che i raid avevano ucciso tre soldati.(Res)