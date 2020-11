Proietti: Cerquoni (Lega), presentata proposta per intestare teatro Villa Lazzaroni all'attore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato in sede di Commissione Scuole e Cultura del Municipio VII, la proposta di intestare lo storico teatro di Villa Lazzaroni alla memoria del grande Gigi Proietti". Lo dichiara in una nota Flavia Cerquoni, dirigente Lega Roma e consigliere Municipio VII. "E' con lo spirito della romanità buona e verace, che è sempre stato il filo conduttore dell'arte del grande maestro, che vogliamo dedicargli un piccolo ma prestigioso pezzo di Roma, quella Roma delle periferie che è sempre stato lo sfondo dell'opera di Proietti. Ci lascia una grande identità culturale e ne dobbiamo fare tesoro anche per le future generazioni, il nostro vuole essere un simbolico omaggio ad un grande uomo che con la sua arte e la sua generosità ha onorato la nostra meravigliosa città", conclude.(Com)