Imprese: Stoppani (Fipe), momento drammatico, servono aiuti ed interventi strutturali

- Quello che stiamo vivendo è un "momento drammatico per gli imprenditori" che vedono il proprio futuro "con grandissima precarietà". Lo ha affermato il Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio nel corso dell’assemblea nazionale della federazione. Le attività di pubblico esercizio, ha ricordato, "vengono considerate non essenziali, ma tutte lo sono se creano lavoro. Inoltre si vedono gli effetti sociali nelle nostre città spegnendo gli esercizi pubblici". Alla luce di questa situazione, il presidente ha delineato alcune richieste per rilanciare il settore: "Servono aiuti emergenziali per tenere in vita le aziende ed interventi strutturali per dare una prospettiva di futuro". Per quel che riguarda la fase emergenziale, "chiediamo il rafforzamento dei ristori, per questa fase, e provvedimenti per stimolare la domanda, come una manovra sull’iva a tempo determinato con una riduzione dell’aliquota". Quanto agli interventi strutturali, Stoppani ha ricordato l’importanza "di dare dignità istituzionale a questo settore" e di intervenire "con investimenti sulla formazione". (Rin)