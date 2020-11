Sesto S. Giovanni (Mi): ripartono i lavori alla piscina Carmen Longo, dopo adeguamenti anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l cantiere della piscina scoperta "Carmen Longo" a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, è pronto per ripartire dopo gli adeguamenti resi necessari dalla norme anti-covid previste per legge. lavori per il nuovo complesso polifunzionale da 10mila metri quadrati, che oltre al lido estivo prevede spazi sportivi, servizi di ristorazione e attività commerciali riprenderanno nei prossimi giorni. "Nonostante le difficoltà causate dal Covid e l'immobilismo del governo sullo sblocco dei cantieri – commentai una nota il sindaco Roberto Di Stefano – a Sesto San Giovanni siamo pronti per ripartire con gli scavi finalizzati alla riqualificazione dell'ex piscina Carmen Longo, chiusa nel 2015 sotto la procedente amministrazione a causa di degrado e incuria. Il nuovo lido estivo diventerà presto un punto di riferimento per tutto il Nord Milano, specialmente per famiglie e bambini. La nostra città merita una piscina all'aperto all'altezza, moderna, sicura, efficiente e multifunzionale: tutte caratteristiche proprie del nuovo lido estivo". I lavori ripartiranno dagli scavi su un'area di 4.500 metri cubi così come previsto dal progetto esecutivo della Fase 2 approvato in linea tecnica dalla giunta lo scorso febbraio. (segue) (com)