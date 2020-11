Sesto S. Giovanni (Mi): ripartono i lavori alla piscina Carmen Longo, dopo adeguamenti anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come previsto dalla normativa anti-Covid, a seguito di un confronto con Ats e vigili del fuoco sono state potenziate le misure di prevenzione a tutela della salute di tutti, attraverso la separazione degli utilizzi degli spazi acqua in base alle età, la realizzazione di una gradinata d'accesso alla vasca principale, l'implementazione degli scivoli (da quattro a sei), la modifica del percorso d'accesso alle cabine, l'aumento delle postazioni doccia, l'incremento del numero di tornelli, l'aumento della superficie pavimentata a bordo vasca, la separazione dei percorsi d'accesso tra utenti della piscina e utenti del ristorante. Oltre al restyling delle vasche, la riqualificazione dell'area prevede anche spazi multifunzionali dedicati allo sport, aree verdi con zona solarium, attività di ristorazione e bar. "Avremo un lido estivo con un bacino d'utenza che andrà ben oltre i confini della città. La piscina Carmen Longo rappresenta uno dei punti principali del nostro mandato elettorale ed è al centro dei nostri programmi di lavoro. Con serietà e programmazione daremo alla città una struttura all'avanguardia", sottolinea il sindaco Di Stefano. (com)