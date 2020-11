Difesa: Ungheria, confermato acquisto 2 aerei da trasporto dalla brasiliana Embraer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha acquistato due aerei militari da trasporto Kc-390 dalla società aerospaziale brasiliana Embraer. Lo ha confermato il commissario del governo di Budapest Gaspar Maroth, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". I velivoli hanno una capacità di trasporto fino a 23 tonnellate e saranno consegnati all'Ungheria nel 2023-2024. L'acquisto non è il primo per l'Ungheria. Nel 2018 Budapest aveva infatti comprato aerei A319 e Falcon 7X per il trasporto di personale. Jackson Schneider, amministratore delegato di Embraer Defense and Security, ha osservato che l'Ungheria è il secondo Paese europeo e membro Nato ad acquistare i Kc-390 dopo il Portogallo. La compagnia aeronautica brasiliana Embraer ha firmato ieri una commessa per la vendita di due velivoli da trasporto multiuso di nuova generazione Embraer C-390 Millennium, nella configurazione di rifornimento aereo (Aar), denominati KC-390 con il governo dell'Ungheria. Il contratto prevede anche servizi e supporto oltre che la formazione di piloti e tecnici. L'acquisizione rientra nel piano di ammodernamento tecnico delle Forze armate ungheresi, in particolare nelle funzioni di trasporto aereo tattico, Aar, evacuazione medica e altre missioni di interesse pubblico. (segue) (Vap)