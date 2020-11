Difesa: Ungheria, confermato acquisto 2 aerei da trasporto dalla brasiliana Embraer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kc-390 destinato alle forze armate ungheresi sarà il primo al mondo con l'opzione di configurazione per l'Unità di terapia intensiva (Uti), risorsa essenziale per lo svolgimento delle missioni umanitarie. L'aereo tuttavia può svolgere vari tipi di missioni militari e civili, tra cui supporto umanitario, evacuazione medica, ricerca e salvataggio, trasporto di merci e truppe, lancio di carichi di precisione, operazioni con paracadutisti e Aar. I Kc-390 sono completamente compatibili con le operazioni Nato, non solo in termini di hardware, ma anche nella loro configurazione avionica e di comunicazione. Inoltre, il sistema di rifornimento, la sonda e il cestello del Kc-390 consentono al velivolo di rifornire il caccia Jas 39 Gripen in dotazione alle forze armate ungheresi. (segue) (Vap)