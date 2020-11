Kosovo: si accende il dibattito politico sul nuovo presidente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, ha detto che presto inizieranno le consultazioni tra i partiti politici sulla carica di presidente del Kosovo. "Presto inizieremo a lavorare su questo tema. I cambiamenti sono appena avvenuti a causa delle accuse confermate. Credo che tra pochi giorni inizieremo le consultazioni con i partiti politici per risolvere la questione. Il percorso costituzionale è chiaro. Io insisterò sul fatto che tutte le fasi costituzionali siano seguite e che l'interesse pubblico sia posto al di sopra dell'interesse politico", ha detto Hoti nel corso di una conferenza stampa a Pristina. Il vicepresidente dell’Ldk, Lufti Haziri, tuttavia sembra meno convinto. In un'intervista a “Gazeta Blic” Haziri ha detto che sono in corso negoziati per l'elezione del nuovo presidente del Kosovo e che se non si raggiunge un accordo sul nuovo capo dello Stato, il Kosovo andrà a nuove elezioni parlamentari. "In primo luogo, va detto che un governo di minoranza è ancora al potere grazie all'accordo tra i partiti Ldk, Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Iniziativa civica per il Kosovo (Nisma) e le minoranze. C'è un margine di manovra per i partner della coalizione di governo per coordinarsi anche con l'opposizione per la carica di presidente. Se ciò non accadrà, è necessario trovare un'altra alternativa: o viene eletto un nuovo presidente o ci saranno nuove elezioni parlamentari", ha detto. (segue) (Alt)