Georgia-Usa: Pompeo a Tbilisi, incontri con presidente e premier per ribadire sostegno statunitense (4)

- Anche l’opposizione georgiana guidata dal Movimento nazionale, che in questi giorni è stata parecchio “rumorosa” e ha manifestato contro i risultati delle elezioni parlamentari tenutesi il 31 ottobre, ha annunciato che oggi si limiterà a una “protesta silenziosa”. I rappresentanti del partito Georgia europea si riuniranno insieme ai partiti di opposizione alla fermata della metropolitana di Rustaveli, mentre quelli del movimento Lelo si uniranno alla manifestazione nelle vicinanze della Filarmonica. Secondo gli organizzatori, l'obiettivo della manifestazione silenziosa è informare i media internazionali del fatto che le elezioni parlamentari sono state truccate. Dopo quest'incontro Pompeo incontrerà il Catholicos-Patriarca di All Georgia Ilia II. Inoltre, il segretario di Stato Usa terrà un incontro con i rappresentanti della società civile. In serata Pompeo lascerà oggi la Georgia per recarsi in Israele. (Rum)