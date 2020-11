Pompeo in Georgia, incontri con presidente e premier per ribadire il sostegno statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entusiasta di essere a Tbilisi: così il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha scritto su Twitter al suo arrivo ieri sera nella capitale della Georgia per un’importante visita che lo ha visto incontrare le principali cariche istituzionali del Paese esteuropeo. "Gli Stati Uniti e la Georgia hanno una forte relazione costruita sul nostro impegno comune per la libertà e l'indipendenza. Ci impegniamo ad aiutare la Georgia ad approfondire i suoi legami euro-atlantici e rafforzare le sue istituzioni democratiche", ha scritto Pompeo. Il segretario di Stato è stato ricevuto questa mattina dalla presidente georgiana Salome Zurabishvili. "La nostra regione e il mondo hanno bisogno di una regione del Caucaso pacifica, stabile e democratica", ha detto Zurabishvili durante un incontro. La presidente ha rilevato che l'arrivo del segretario di Stato Usa nel Paese conferma ancora una volta l'importanza della Georgia, del Caucaso e del Mar Nero per gli Stati Uniti. "Questa importanza è aumentata sullo sfondo della nuova situazione nella regione. La pace è un'alternativa e lo sviluppo economico e politico della regione è nel nostro comune interesse. La Georgia è ancora un partner meritevole e un sostegno affidabile per gli Stati Uniti nella regione per proteggere questo interesse", ha detto Zurabishvili.La presidente ha ringraziato Pompeo per il suo forte sostegno alla sovranità e integrità territoriale della Georgia e ha osservato che non vi è un’alternativa al raggiungimento della liberazione pacifica dei territori occupati (l’Abkazia e l’Ossezia del Sud), un processo che richiede negoziati efficaci, il rafforzamento del formato negoziale di Ginevra e l'uso di tutti gli altri formati possibili. La presidente ha osservato che l'amicizia tra i due Paesi, che prosegue da tre decenni, “non è mai stata messa in discussione perché si basa su valori comuni: democrazia, Stato di diritto e, soprattutto, libertà”. Durante l'incontro con Pompeo, la presidente ha espresso l'auspicio che la cooperazione esistente tra Georgia e Stati Uniti possa passare a un nuovo livello e avviare negoziati sul libero scambio. "Le nostre relazioni saranno rafforzate approfondendo il partenariato strategico, la cooperazione sulle questioni di sicurezza del Mar Nero e il sostegno degli Stati Uniti alla Georgia nel suo percorso verso l'integrazione euro-atlantica. Sono questioni che hanno un forte sostegno nelle società georgiane e statunitensi e nello spettro politico", ha detto Zurabishvili.Durante l’incontro con la presidente, Pompeo ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti a sostegno della sovranità e l'integrità territoriale della Georgia, come si legge nelle informazioni diffuse dall'ambasciata degli Stati Uniti a Tbilisi. “Il segretario Pompeo ha avuto il piacere di incontrare la presidente Zurabishvili nello storico Palazzo Orbelliani, che un tempo ospitava l'ambasciata degli Stati Uniti. Durante l'incontro, il segretario ha ribadito l'impegno degli Usa a favore della sovranità e l'integrità territoriale della Georgia e ha elogiato il Paese per i suoi significativi contributi alla lotta contro il terrorismo globale", si legge nella nota. Il segretario di Stato ora sta incontrando il primo ministro georgiano Giorgi Gakharia e il ministro degli Esteri Davit Zalkaliani presso la sede dell'amministrazione governativa. Prima dell’incontro Gakharia ha twittato un messaggio per accogliere Pompeo. “Attendo con impazienza di discutere il partenariato strategico Usa-Georgia e la nostra agenda euro-atlantica con il Segretario Pompeo. La sua visita è l'ennesima dimostrazione della forza delle nostre relazioni bilaterali”, ha twittato il premier.Anche l’opposizione georgiana guidata dal Movimento nazionale, che in questi giorni è stata parecchio “rumorosa” e ha manifestato contro i risultati delle elezioni parlamentari tenutesi il 31 ottobre, ha annunciato che oggi si limiterà a una “protesta silenziosa”. I rappresentanti del partito Georgia europea si riuniranno insieme ai partiti di opposizione alla fermata della metropolitana di Rustaveli, mentre quelli del movimento Lelo si uniranno alla manifestazione nelle vicinanze della Filarmonica. Secondo gli organizzatori, l'obiettivo della manifestazione silenziosa è informare i media internazionali del fatto che le elezioni parlamentari sono state truccate. Dopo quest'incontro Pompeo incontrerà il Catholicos-Patriarca di All Georgia Ilia II. Inoltre, il segretario di Stato Usa terrà un incontro con i rappresentanti della società civile. In serata Pompeo lascerà oggi la Georgia per recarsi in Israele. (Rum)