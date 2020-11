Cina-Italia: Wulingyuan-Dolomiti, cooperazione per proteggere i siti patrimonio Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città turistica cinese di Zhangjiajie, nella provincia centrale dell'Hunan, si è tenuto il 16 novembre un evento di dialogo e scambio tra l'area panoramica di Wulingyuan in Cina e le Dolomiti a Belluno, in Italia, entrambe Patrimonio dell'umanità dell'Unesco, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Durante l'evento, il governo del distretto di Wulingyuan ha firmato una lettera di intenti con il governo di Belluno per la cooperazione sul turismo culturale, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e condividere esperienze di tutela e sviluppo del patrimonio mondiale. Lucia Pasqualini, console generale d'Italia a Canton (Guangzhou), ha affermato che il patrimonio mondiale dell'Unesco è un encomio per i luoghi di eccezionale valore culturale e naturale. Ha anche espresso l'aspettativa di un'ulteriore e più profonda cooperazione tra i due siti e tra i due paesi. (segue) (Cip)