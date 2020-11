Cina-Italia: Wulingyuan-Dolomiti, cooperazione per proteggere i siti patrimonio Unesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2015, Zhangjiajie e Venezia hanno firmato un accordo quadro sul turismo e la cooperazione culturale e hanno rafforzato gli scambi su istruzione, turismo e sport. Le Dolomiti sono ampiamente considerate come una delle catene montuose più spettacolari del mondo e Wulingyuan a Zhangjiajie è famosa per i suoi cosiddetti panorami montuosi del "pianeta alieno". Nel 2019, la città di Zhangjiajie ha ricevuto più di 1,37 milioni di turisti da 133 paesi e regioni. Il numero di turisti in entrata è aumentato del 179 per cento su base annua. Finora, la Cina ha 55 siti del patrimonio mondiale dell'Unesco, al primo posto al mondo insieme all'Italia. (Cip)