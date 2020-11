Covid: Boccia, distribuiti a Regioni 2 miliardi di materiale sanitario, oltre 5mila ventilatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A ieri sera abbiamo distribuito alle Regioni 2 miliardi di materiale consumabile, da 1 miliardo e 800mila mascherine, poi guanti, tamponi, test, tute di protezioni, 4 milioni di visiere, tutti materiali distribuiti quotidianamente". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, in audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui rapporti tra lo Stato e le regioni in conseguenza delle recenti evoluzioni dell’emergenza coronavirus. "Abbiamo poi distribuito materiale non consumabile per 900mila unità, dai termometri, saturimetri, pompe, monitor, aspiratori e distribuito oltre 5mila respiratori che hanno consentito il rafforzamento delle terapie intensive". (Rin)