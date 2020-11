Hong Kong: tre ex legislatori democratici arrestati per i disordini di giugno nel Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre ex legislatori pro-democrazia di Hong Kong – Ted Hui, Ray Chan e Eddy Chu – sono stati arrestati questa mattina per aver innescato una protesta e lanciato liquidi maleodoranti al Consiglio legislativo (LegCo) lo scorso giugno. La protesta era nata contro la "repressione omicida" della Cina durante il massacro di Tiananmen, avvenuto il 4 giugno 1989. Ted Hui del Partito democratico ha scritto sui social che ufficiali di polizia si sono recati a casa sua per arrestarlo, accusandolo di creare disordini che hanno interrotto il procedimento legislativo del parlamento. Secondo la polizia, Hui era sospettato di aver violato l'ordinanza sui poteri e i privilegi del LegCo. Chu e Chan hanno annunciato sulle loro pagine social che gli agenti hanno bussato alle loro porte prima delle 7 di questa mattina e li hanno arrestati per un presunto incidente separato nella camera del consiglio il 4 giugno. Diverse ore dopo il loro arresto, in un post su Twitter Chan spiegava di essere ancora in attesa della libertà su cauzione. (segue) (Cip)