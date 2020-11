Camera: oggi Question time con i ministri D'Incà, Patuanelli e Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 18 novembre alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, risponde a una interrogazione - rivolta al ministro della Salute – sulle iniziative volte al superamento delle criticità del sistema sanitario in Molise, con particolare riferimento alle misure per fronteggiare l'attuale situazione emergenziale e all'assetto della struttura commissariale (Tartaglione – FI). (segue) (com)