Camera: oggi Question time con i ministri D'Incà, Patuanelli e Azzolina (2)

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, risponde a interrogazioni sul rilancio della produzione dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto e degli altri stabilimenti ex-Ilva, anche in rapporto al piano nazionale strategico siderurgico (Benamati – Pd); sul ruolo dell'azienda Acciai Speciali Terni nell'ambito del piano nazionale strategico siderurgico (Epifani – Leu); sulle iniziative volte a sostenere l'accesso al credito e la liquidità delle imprese in relazione alle ulteriori criticità dovute alla seconda ondata pandemica (Librandi – Iv); sulle iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese, in vista dell'entrata in vigore della nuova normativa europea relativa alle soglie di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (Lollobrigida – Fd'I).