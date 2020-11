Camera: oggi Question time con i ministri D'Incà, Patuanelli e Azzolina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire tempestivamente a famiglie e istituti scolastici la dotazione informatica e infrastrutturale necessaria per la didattica a distanza, anche valutando il cambiamento di destinazione delle risorse previste per l'acquisto dei banchi a rotelle (Molinari – Lega); sulla pianificazione di percorsi formativi sulla didattica digitale integrata, alle risorse investite e ai docenti coinvolti (Vacca – M5s); sulle iniziative volte a scongiurare ulteriori sospensioni dell'attività didattica in presenza nelle differenti aree territoriali e chiarimenti in merito alla riprogrammazione delle ordinarie attività scolastiche (Fusacchia – Misto-+Europa-Cd). (com)