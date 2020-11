Hong Kong: coronavirus, misure di distanziamento sociale prorogate fino al 26 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hong Kong ha prolungato e inasprito le misure di distanziamento sociale a causa dello sviluppo dell'epidemia di coronavirus in città. L'inasprimento delle misure include l'obbligo per le attività di ristorazione di interrompere la vendita di cibo o bevande per il consumo nei loro locali dalla mezzanotte alle 5 del mattino, tutti i giorni. Un massimo di due persone potranno sedersi insieme a un tavolo in bar o pub, club o discoteche, mentre quattro persone possono sedersi a un tavolo in altri locali di ristorazione. Mantenuto il divieto di raduni di gruppo di più di quattro persone in luoghi pubblici e l'obbligo di indossare la mascherina. Le misure impongono che le persone indossino la mascherina quando si esercitano in impianti sportivi al coperto e piste di pattinaggio pubbliche, tranne quando c'è una distanza di almeno 1,5 metri o una partizione efficace, o quando si eseguono esercizi che comportano un contatto fisico minimo. (segue) (Cip)