Hong Kong: coronavirus, misure di distanziamento sociale prorogate fino al 26 novembre (2)

- Sono previste anche la limitazione a quattro persone del numero di ospiti in una camera di albergo e l'obbligo per gli ospiti di lasciare i propri dati dettagliati agli operatori dell'hotel. Le camere per i l'isolamento e la quarantena devono essere separate posizionandole su piani diversi e gli operatori alberghieri devono adottare misure efficaci per impedire alle persone isolate dell'hotel di lasciare le loro stanze. Le misure resteranno in vigore fino al 26 novembre. A partire da oggi, 18 novembre, il dipartimento della Salute non consentirà viste per le persone in quarantena obbligatoria negli hotel. Il governo ha aggiunto che rivedrà le varie misure in atto in base all'evoluzione della situazione epidemica. (Cip)