Covid: Boccia, non politicizzare i 21 parametri per zone rischio

- "Non si possono politicizzare i 21 parametri o renderli discrezionali senza l'appoggio della comunità scientifica". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, in audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui rapporti tra lo Stato e le regioni in conseguenza delle recenti evoluzioni dell’emergenza coronavirus. "Se verrà fuori dalla cabina di regia, dove ci sono i tecnici, una valutazione scientifica sui parametri che consenta di ponderare un parametro meglio o meno di altri, la cabina di regia può ovviamente dare il suo contributo", ha sottolineato. "Il confronto con le Regioni è giusto e oggettivo - ha sottolineato Boccia -, lo hanno chiesto al ministro della Salute e degli Affari regionali e non ci sottrarremo ma con questo spirito di garantire l'oggettività dei numeri". (Rin)