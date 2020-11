Ue: Amendola, c'è una "contraddizione" nella posizione di Polonia e Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno Stato membro dell’Ue sostiene di violare lo Stato di diritto quindi è incomprensibile la paura di Polonia e Ungheria, “c’è una contraddizione nella loro posizione”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio 24”. “Ho registrato durante i colloqui di ieri 25 Paesi a favore e due che sono ancora titubanti. Spero che questa titubanza cessi il prima possibile, altrimenti sarebbe una grave responsabilità”, ha detto Amendola. “La dietrologia non mi appartiene. Anche altri Paesi del blocco di Visegrad si sono detti a favore dell’accordo. Dobbiamo accettare che l’Europa che stiamo costruendo dev’essere forte, come abbiamo visto con il fondo Sure, e dev’essere veloce nel combattere la pandemia ma anche chiara sui suoi valori identitari”, ha detto il ministro. “Questi sono momenti in cui serve una visione chiara e misure pronte a partire. La mediazione, è ovvio, fra 27 Paesi serve sempre ma siamo già a un buon risultato. Mi auguro che i due Paesi in questione ragionino su queste condizioni. Tutti hanno bisogno che l’economia, le imprese e il mondo del lavoro siano stimolate e coese”, ha detto Amendola. (Les)