Debito: Amendola, dobbiamo perseguire l’impegno di farlo scendere nei prossimi anni

- L’Italia deve perseguire l’impegno di far calare il suo debito nei prossimi anni. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio 24” commentando le parole del presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, che nei giorni scorsi ha parlato di cancellazione del debito. “Sassoli ha fatto alcune ipotesi, noi lavoriamo sulla realtà”, ha detto Amendola, secondo cui ora bisogna concentrarsi sulle politiche della Banca centrale europea (Bce) che con il suo operato sta sostenendo le politiche monetaria e fiscale dell’Unione. “Nella Nadef abbiamo messo in evidenza la sostenibilità e rimarcato l’importanza della discesa della curva del debito”, ha ricordato Amendola, secondo cui “anche riguardo l’utilizzo dei fondi Ue dobbiamo sempre utilizzarli con cautela e sostenibilità, dando messaggi chiari ai mercati”. Le parole del governo italiano sono sempre state chiare e nette, ha spiegato il ministro: “Lavorare insieme per la ripresa. Il Next generation Eu sarà alimentato da debito comune, da bond, una parola vietata sino a pochi mesi fa. Dobbiamo entrare in una strada nuova per le politiche europee”. Su questo punto, ha aggiunto, l’Italia non ha mai derogato dagli accordi e da un linguaggio chiaro e netto. “Tenere unita l’Europa, investire sui vaccini tutti insieme ma assumendoci ognuno le sue responsabilità”, ha affermato Amendola. (Les)