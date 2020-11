Covid: Amendola, ora a livello Ue esiste una politica sanitaria comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la pandemia si sono fatti passi da gigante a livello europeo in termini di politica sanitaria comune. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio 24”. “Le riunioni dei ministri della Sanità sino allo scorso febbraio erano di semplice coordinamento, la politica sanitaria comune non esisteva. Ora ha una direzione in Commissione europea, dei fondi comuni e ogni settimana i leader si incontrano per decidere come investire questi fondi, come nel caso dei vaccini”, ha detto Amendola. “Una sanità comune significa libera circolazione dei trattamenti medici e condivisione di questa sfida. In pochi mesi abbiamo fatto passi da gigante e a chi diceva che ci si salva da soli abbiamo mostrato che c’è un’alternativa valida”, ha detto Amendola. (Les)