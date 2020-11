Covid: Boccia, ricoveri e terapie intensive non da allarme rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla prima ondata di marzo "oggi i parametri relativi ai ricoveri in terapia intensiva e ai ricoveri in area ospedaliera non sono da allarme rosso". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, in audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in conseguenza delle recenti evoluzioni dell’emergenza coronavirus. Il ministro, parlando dei 2 parametri del 30 per cento di terapie di intensiva e del 40 per cento dei posti letto da non superare, ha ricordato che "oggi abbiamo 35mila ricoverati in tutto il territorio mentre ad aprile eravamo a 67mila. Oggi il 94 per cento si cura a casa, nella prima ondata il 45 per cento si curava in ospedale".(Rin)