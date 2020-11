Ue: Amendola, sul Mes le chiusure e dire “mai” non è una scelta che funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) proporre delle chiusure nette o dire “mai” non funziona. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio 24”. “Ci sono opinioni differenti sul Mes, ma credo che tutti gli strumenti vanno valutati in base al fabbisogno nazionale e a quello che succede nel nostro Paesi e sono tutti elementi che deve valutare il Parlamento”, ha detto il ministro. “C’è una discussione da molto sul Mes, anche abbastanza virulenta e turbolenta, ma suggerisco più pragmatismo”, ha concluso Amendola.(Les)