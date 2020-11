Regno Unito: Covid, 598 decessi nella giornata di ieri, dato più alto da inizio maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha registrato nella sola giornata di ieri 598 nuovi decessi da Covid-19, il dato più alto dal 6 maggio. Il dato di ieri porta il totale delle vittime accertate a 52.745, secondo dati forniti dal ministero della Salute. Tuttavia, secondo dati statistici differenti, i quali non tengono in conto solamente i decessi con indicato "Covid-19" tra le cause sul certificato di morte, il numero reale delle vittime sarebbe intorno alle 68 mila. Nella giornata di ieri sono inoltre stati contati oltre 20 mila nuovi casi nel Regno, portando il totale dei casi accertati dall'inizio della pandemia a oltre 1,4 milioni di persone. Il dato, in preoccupante salita nonostante l'introduzione di un nuovo lockdown nazionale in Inghilterra circa due settimane fa, arriva in concomitanza con l'adozione di nuove misure restrittive in Scozia in 11 località diverse. Lo scopo, secondo quanto annunciato dal primo ministro Nicola Sturgeon, sarebbe quello di introdurre delle restrizioni ora per permettere alla popolazione di essere più liberi a dicembre in concomitanza con il Natale e la Channukkah ebraica. (Rel)