Portogallo: fissato per il 24 gennaio voto per eleggere prossimo presidente della Repubblica

- Il presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, ha stabilito che le elezioni presidenziali si terranno il 24 gennaio prossimo. L'annuncio è stato fatto ieri dal capo dello Stato ai rappresentanti dei partiti che si stanno confrontando in questi giorni sull'approvazione del prossimo bilancio generale dello Stato e sulle misure da adottare per affrontare la pandemia del coronavirus. Secondo la legge elettorale portoghese per eleggere al primo turno un candidato alla presidenza della Repubblica è necessario ottenere il 50 per cento più uno dei voti. Nel 2016, Marcelo Rebelo de Sousa era stato eletto al primo turno, con il 52 per cento dei consensi. (Spm)