Scuola: Azzolina, ritorno graduale in classe nelle prossime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sarà un ritorno graduale nelle scuole nelle prossime settimane". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina intervenendo a Rtl. Alla domanda se il ritorno in classe avverrà prima di Natale, Azzolina ha risposto: "Non me la sento di dare una data. Io non posso decidere sulla apertura o sulla chiusura di una scuola, lo possono fare altre autorità". La ministra ha anche ricordato che "la scuola in questo Paese è sempre stata trattata come la Cenerentola, anche per gli investimenti non fatti e i tagli fatti". "Si crede che scuola non sia attività produttiva - ha osservato -, invece lo è. E poi c'è l'aspetto della socialità".(Rin)