Difesa: Guerini, crisi Covid ha mostrato valore aggiunto del comparto per il sistema nazionale

- La Difesa è stata costantemente in prima linea durante l’emergenza Covid. Lo ha affermato oggi il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nell’ambito dell’esame del documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2020–2022 presso le commissioni riunite Difesa di Camera e Senato. L’emergenza Covid ha avuto delle evidenti ripercussioni, ha ricordato Guerini, “portando le risorse assegnate ad assumere una rilevanza strategica per dare impulso all’azione di rilancio di cui ha bisogno il Sistema Paese”. Il ministero della Difesa “è stato costantemente in prima linea durante l’emergenza Covid”, motivo per cui il ministro ha ringraziato “tutte le donne e gli uomini” impegnati nelle attività di sostegno e soccorso su tutto il territorio nazionale. “Questa crisi ha dimostrato il valore aggiunto che la Difesa è in grado di esprimere”, ha proseguito Guerini, sottolineando anche l’interoperabilità messa in luce con le varie amministrazioni locali. La Difesa ha poi messo a disposizione edifici per assistenza sanitaria, allestendo ospedali da campo e il Covid Hospital nel Policlinico militare del Celio. “Il documento programmatico pluriennale di quest’anno assume un’importanza particolare perché è prevista l’introduzione di uno strumento di finanziamento pluriennale per la Difesa e per le circostanze straordinarie dettate dalla pandemia”, ha aggiunto Guerini. (segue) (Frm)